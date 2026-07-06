La venta de coches de segunda mano aumenta un 1% en Asturias en el primer semestre de 2026

Europa Press

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados ha aumentado un 1% en Asturias en el primer semestre de 2026, con 23.893 unidades transferidas, según Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). Los turismos, que suman de enero a junio 20.732 compras, se han incrementado un 1,7% interanual y los comerciales ligeros, con 3.161 transferencias, han descendido en el semestre un 3,2%.

En lo referido al mes de junio, se han en el Principado 4.002 vehículos de segunda mano, un 5,1% más que en el mismo mes de 2025. Los turismos, con 3.476 transferencias, han aumentado sus ventas un 5,1%, y se han vendido 526 furgonetas, con un crecimiento del 4,6%. De media, en España se han vendido un 6,3% más vehículos usados (turismos+furgonetas) que en el mismo mes del pasado año.

MERCADO NACIONAL

La venta de vehículos usados ha subido en junio el 6,3% respecto al mismo mes del año anterior y ha roto la caída de dos meses consecutivos. En el mes se han transferido 217.996 vehículos, de los que 186.775 han sido turismos, con un incremento del 6,5%, y 31.221 comerciales ligeros con un ascenso del 5 en términos interanuales.

En el primer semestre se han vendido 1.277.738 vehículos de segunda mano, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2025. En el caso de los turismos, la venta crece un 1,9%, con un total de 1.091.218, y en la de furgonetas, 186.520, aumenta otro 1,9%.

Por edades, han aumentado las ventas en todos los segmentos a excepción de los turismos de 2 a 3 años, que descienden un 7,4%. No obstante, las ventas se ha incrementado más entre las unidades más modernas, el 25% en el caso de los turismos de 1 a 2 años y un 17% los de 3 a 5 años. Los más antiguos crecen por debajo de la media, con un 4,6% en los turismos que superan los diez años.