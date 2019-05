Venta pide a la Dirección Nacional del PP que se le restituya en sus cargos tras el Auto del TSJA

Publicado 16/05/2019 13:34:37 CET

OVIEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Luis Venta, se ha referido este jueves al auto del el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ha rechazado hacerse cargo de las diligencias abiertas contra el y las devuelve al Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón y ha indicado que ya ha trasladado dicho Auto a la Dirección Nacional del Partido y al Comité de Derechos y Garantías y al secretario general para que deje sin efecto la suspensión que se le notificó por teléfono de sus funciones.

"He pedido poder seguir desempeñando los cargos orgánicos de Secretario General del PP de Asturias y de Secretario Ejecutivo de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural", ha dicho Venta Cueli.

Venta ha indicado que desde la Dirección Nacional y el Comité de Derechos Garantías nadie le ha notificado a día de hoy oficialmente y por escrito, mas allá de una llamada telefónica, la suspensión de sus funciones como integrante del Comité Ejecutivo Nacional y secretario del PP en Asturias.

"Todo lo que se, lo se por la prensa. Llevo 65 días enjaulado políticamente, en arresto político domiciliario, en respetuoso silencio, sin defenderme", ha dicho Venta que ha indicado que "los tribunales ya han hablado y ahora espera que hable el PP".

Así ha insistido en que la Dirección del PP no puede atribuirle unos hechos que el Tribunal no considera probados ni puede calificar la actuación denunciada como grave cuando el TSJA lo considera una falta.

Venta ha mostrado su "satisfacción" por el Auto ya que el TSJA "deja claro que no está imputado, ni lo ha estado nunca". "Ni estoy procesado, ni nunca lo he estado, ni estoy procesado, ni estoy investigado y así lo dice claramente el Auto del TSJA", ha dicho Venta que ha añadido que "el calvario que lleva sufriendo desde hace 65 días es historia de una mentira muy bien contada".

Así ha insistido en que el TSJA dicta dicho Auto porque las actuaciones que le fueron remitidas "en ningún momento le señalan a él como autor de ningún hecho delictivo". "Mal se puede investigar a un aforado si no hay constancia indubitada de ser el autor de los hechos", ha añadido.

Luis Venta ha agradecido los apoyos recibidos estos días, desde la presidenta de su partido a la inmensa mayoría de compañeros y afiliados en el ámbito del PP de Asturias y nacional.

Ha insistido en que las medidas cautelares que se adoptaron contra él han sido "desproporcionadas que no están a la altura del Auto". "Lo que se me hizo fue injusto y arbitrario pero creo que mantener esas hoy sería un abuso a mi persona", ha dicho el diputado del PP que ha añadido que "pido perdón por sus errores pero no puedo pedir perdón por lo que no ha cometido, y él nunca ha amenazado a nadie".