Venta (PP) dice que la reforma de la financiación autonómica promovida por el Gobierno central "nace muerta"

Luis Venta - PP

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta, ha dicho este martes que la reforma de financiación autonómica que promueve el Gobierno central "nace muerta".

Venta se ha pronunciado en estos términos tras participar en la reunión de la Mesa de Financiación, junto al resto de grupos parlamentarios salvo Vox y representantes del Ejecutivo asturiano.

A juicio de Venta, lo conveniente es un "rechazo frontal" a la propuesta planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los representantes de los gobiernos autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En ese sentido, Venta ha rechazado que se pretenda seguir negociando sobre esa base, lo que supondría "poner tiritas" a algo que ya está mal.

"Creo que hay que plantear un acuerdo que responda a los intereses generales de todas las comunidades autónomas y, por supuesto, a Asturias", ha comentado a los periodistas tras la reunión, indicando que en el encuentro la directora general de Presupuestos de Asturias, María del Mar García Salgado, habría dicho que la mayoría de los parámetros que se incluyen en el nuevo modelo de financiación perjudican a Asturias.

Si el Gobierno asturiano dice que rechaza el modelo es para "no pegarse un tiro en el pie", según Venta, porque resulta evidente que la reforma se plantea por parte de los independentistas catalanes.

"El modelo propuesto es una enmienda a la totalidad de lo que aquí en Asturias se ha acordado a lo largo de estos años", ha señalado Venta, confirmando su total rechazo.