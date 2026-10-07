'Ventanas al Prado' se inaugura este jueves en Tabacalera (Gijón) con un acto abierto al público, iluminación y música

Archivo - El Museo del Prado elige el futuro Centro de Arte de Tabacalera, en Gijón, para un nuevo proyecto ligado al patrimonio industrial. - MUSEO DEL PRADO - Archivo

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado, en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, inaugurará este próximo jueves, en Tabacalera, 'Ventanas al Prado', proyecto que permitirá instalar reproducciones de obras maestras en los vanos del edificio histórico.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el acto, que dará comienzo a las 20.30 horas, será abierto al público y contará con iluminación y música en directo en la propia plaza del periodista Arturo Arias.

Este proyecto, que inicia su andadura en Gijón y a la que seguirá en el tiempo otras ciudades, tiene por objetivo la difusión de las colecciones del Prado y su acercamiento a la ciudadanía.

La iniciativa se compone de 29 reproducciones retroiluminadas de la colección del Museo Nacional del Prado, que tomarán una nueva dimensión al ser instaladas en un contexto deliberadamente ajeno a aquel para el que fueron creadas.

Se trata de una invitación a profundizar en el conocimiento de la pintura, los artistas e incluso los propios protagonistas de las obras. El proyecto curatorial ha corrido a cargo del estudio asturiano La Rectoral, liderado por Sara Moro y Ricardo Villoria.

'Ventanas al Prado' permanecerá hasta enero y nace bajo la premisa de poner en conversación dos patrimonios: la memoria industrial de un edificio que forma parte de la identidad de Gijón y siglos de historia de la pintura española, única y universal, a través de las colecciones del Museo Nacional del Prado.

Asimismo, se llevará a cabo un amplio programa de actividades desarrolladas por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) en colaboración con el Museo del Prado dirigidas a centros educativos de la ciudad, así como un ciclo de conferencias.

El objetivo es acercar al patrimonio del Museo a las personas más jóvenes y a toda la ciudadanía en su conjunto. Con motivo del proyecto, se editará el correspondiente catálogo.