Archivo - Personas paseando por la calle Uría de Oviedo en un día de invierno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista han descendido un 0,5 por ciento en el Principado de Asturias en octubre en comparación con el mismo mes de 2025, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las ventas del sector crecieron de media un 1,6% en Asturias, ocho décimas más que la media nacional (+0,8%). Por su parte, la ocupación en el sector ha aumentado en la comunidad un 2,3% interanual, mientras que en términos mensuales el empleo en el sector minorista en el Principado aumentó un 2,9%.

DATOS NACIONALES Y POR CCAA

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,9% en octubre, moderando seis décimas la caída registrada el mes anterior. Con el descenso interanual de octubre, la facturación del comercio minorista encadena cuatro meses de tasas negativas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 1% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa cuatro décimas superior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, también suman cuatro meses de caídas.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,3%, frente al retroceso del 0,3% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista subió un 1,1% en octubre, tres décimas más que en septiembre. Con este dato, la ocupación suma dos meses consecutivos de alzas interanuales.

Las ventas minoristas a precios constantes aumentaron en octubre en tasa anual en seis comunidades autónomas, bajaron en diez y se mantuvieron sin variaciones en Castilla y León.

Los mayores incrementos por CCAA se han registrado en Aragón (+2,9%), Castilla-La Mancha (+1,4%) y Cantabria (+0,9%), mientras que los descensos más pronunciados se han dado en Baleares (-4,2%), La Rioja (-3%) y la Comunidad Valenciana (-2,9%).

Y en cuanto a la ocupación en el sector, las comunidades que han experimentado mayor crecimiento han sido Baleares (+3,1%), Asturias (+2,3%) y Cataluña (+1,9%). El único descenso se ha dado en La Rioja (-0,1%).