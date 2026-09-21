Las ventas de la industria aumentan en Asturias un 0,1% en julio

Mapa con cifras de negocios de la industria por comunidades autónomas. La cifra de negocios de la industria subió un 4,1% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa más de cinco puntos inferior a la de junio, según los datos difundidos este lunes por - Europa Press

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria ha aumentado en Asturias un 0,1% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, cuatro puntos menos que la media nacional, que fue del 4,1%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 5,3% en Asturias, 9,6 puntos de diferencia con la media nacional (4,3%).

La cifra de negocios de la industria mejoró en todas las comunidades autónomas en julio con Murcia (+15,8%), Castilla - La Mancha (+9%) y Comunitat Valenciana (+7,7%) a la cabeza, excepto en Aragón en donde el índice cayó un 3,3%. y en Madrid con una reducción del 0,3%.