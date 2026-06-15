VESU 2026 publica los horarios y escenarios para su séptima edición

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival VESU ha publicado los horarios y la distribución por escenarios de su séptima edición, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de junio de 2026 en Oviedo y Ribera de Arriba.

El Espacio FMC, ubicado en el recinto de la Fundación Educativa Santo Domingo en El Campillín (Oviedo), acogerá los conciertos del viernes y el sábado, mientras que la jornada del domingo se trasladará a la Central Artística de Bueño (CAB), en Ribera de Arriba.

El viernes abrirá la programación Sobrezero, seguido de Dora Band, Snake Eyes y Mujeres, además de la sesión de la DJ Lucía Dilema. El sábado actuarán, entre otros, Las Petunias, DenisDenis, La Sonrisa de Julia, Depresión Sonora, Puño Dragón y María Arnal, con sesión de DJ de Mediocre.

El domingo el cierre del festival correrá a cargo de Begut, Billy Boom Band y Diskreepo en la CAB de Bueño. Las entradas y abonos continúan a la venta a través de la web oficial del festival.