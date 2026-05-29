Veto a los patinetes eléctricos en Gijón: Vox cree "discriminatorias" las nuevas restricciones

Señal R118 (prohibida la circulación de patinetes eléctricos). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco ha rechazado este viernes el anuncio realizado por el Equipo de Gobierno para restringir la circulación de vehículos de movilidad personal (VMP), es decir, patinetes eléctricos, en determinadas calles del centro de la ciudad.

Para Rouco, se trata de una decisión que considera "insuficiente, discriminatoria y perjudicial" para numerosos trabajadores que utilizan estos medios de transporte en su actividad diaria, según una nota de prensa de Vox.

A este respecto, ha recordado que fue Vox quien en un Pleno propuso la elaboración de una ordenanza específica para regular el uso de los patinetes y otros vehículos de movilidad personal en toda la ciudad. Una iniciativa que fue rechazada por el resto de grupos políticos.

"Qué casualidad que ahora el Equipo de Gobierno decida actuar sobre los patinetes después de haber rechazado nuestra propuesta", ha llamado la atención.

Rouco ha insistido en que esta decisión municipal no responde a una planificación seria, "sino a un intento de aparentar que se actúa ante un problema creciente sin abordar realmente sus causas", ha opinado.

"No hablamos de una regulación integral, sino de una prohibición parcial que afecta únicamente a determinadas calles y que deja intacta la problemática en el resto de la ciudad", ha remarcado la portavoz de Vox.

A mayores, ha incidido en que los problemas de convivencia y seguridad relacionados con los vehículos de movilidad personal no se limitan al centro de Gijón, a lo que ha abogado por una respuesta "global, homogénea y basada en criterios objetivos".

"Lo que hace falta es una regulación clara que garantice la seguridad de peatones y conductores sin generar agravios entre vecinos", ha señalado Rouco.

PROBLEMAS PARA LOS REPARTIDORES

La portavoz de Vox, unido a ello, ha advertido de que las restricciones anunciadas tendrán consecuencias directas para repartidores y otros profesionales que utilizan estos vehículos como herramienta de trabajo.

"El Ayuntamiento vuelve a legislar de espaldas a quienes van a sufrir las consecuencias de sus decisiones", ha recriminado al Gobierno local, quien ha recalcado que esta restricción al tráfico introduce diferencias de trato entre ciudadanos con función a la zona de la ciudad en la que residan o trabajen.

Con todo, ha defendido la elaboración de una ordenanza municipal que establezca normas "claras" sobre circulación, velocidad, zonas de tránsito y convivencia con peatones, garantizando la seguridad de todos los usuarios de la vía pública sin recurrir a prohibiciones arbitrarias.