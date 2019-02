'El Viaje de Ulises', de la compañía Teatro Gorakada, Premio al Mejor Espectáculo FETEN

Publicado 22/02/2019 18:58:03 CET

GIJÓN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obra 'El Viaje de Ulises', de la compañía Teatro Gorakada (País Vasco), ha sido galardonada con el Premio al Mejor Espectáculo FETEN (Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas) 2019.

Así lo ha decidido el jurado de la 28 edición de FETEN, integrado por Pilar Alcalde Liebana (Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública), Ana Isabel Gallego (Asociación TE VEO de teatro para niños y niñas), Oscar Rodríguez (ASSITEJ España), Francisco Luis Gámez Blánquez (autor teatral) y Ana Eva Guerra (actriz y directora).

Además, se ha otorgado el Premio al mejor espacio escénico a Joan Pena y Elisabeth Solé, por su espectáculo 'Adiós Peter Pan', de la compañía Festuc Teatre (Cataluña)

En cuanto al Premio al mejor espectáculo de Títeres, ha recaído en 'HUBO', de la compañía El Patio Teatro (La Rioja) y el de al mejor espectáculo para la Primera Infancia, a 'La Luna en el Jardín', del Teatro Silfo (Murcia).

Asimismo, el Premio al mejor espectáculo de danza ha sido para 'La casa del panda', de la Compagnia TPO (Italia) y el de al mejor espectáculo de pequeño formato ex aequo, a 'Zapatos nuevos', de la compañía Tian Gombau-L'Home Dibuixat (Comunidad Valenciana) y a 'La Poubelle plus Belle', de la compañía Zero en Conducta (Cataluña).

En cuanto al Premio al mejor espectáculo de gran formato y espacio sonoro, se otorgó a 'YOLO' (You Only live Once), de la Cía. Lucas Escobedo - Teatre Escalante (Comunidad Valenciana).

Otros galardones concedidos han sido: Premio a la mejor interpretación masculina ex aequo a Marcel Gros por el espectáculo 'Encuentracuentos', de la compañía Marcel Gros (Cataluña), y a Carles Pijuan, por el espectáculo 'Mi Padre es un Ogro', de la Companyia de Comediants 'La Baldufa' (Cataluña)

También ha resultado con el Premio a la mejor interpretación femenina Eva Azpilikueta, por el espectáculo 'La casa más pequeña', de la compañía Yarleku Teatro(Navarra).

En el caso del Premio a la mejor autoría y dirección ha sido para Iolanda Llansó, Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras y Enric Cases, por su espectáculo 'Laika', de la compañía Xirriquiteula Teatre (Cataluña).

Asimismo, en el caso de espectáculos de calle, el jurado ha estado integrado por Celia Escudero González (Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública), Gonzalo Centeno (Asesor de programación teatral), Olga Margallo Martínez (actriz, directora) y Elena Reales Reales, como secretaria.

Los premiados han sido; 'FALTAN 7', por su espectáculo 'Express (Andalucía); y CÍA. SINCRONACIDAS, por su espectáculo 'Ohlimpiadas' (Galicia). Como mejor espectáculo de noche, el jurado ha otorgado el galardón a la compañía 'VOL'E TEMPS', por su espectáculo 'DistanS' (Anadalucía)