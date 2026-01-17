Vibra Mahou Fest vuelve a Gijón con León Benavente, Fillas de Cassandra y Alcalá Norte como protagonistas

Cartel de Vibra Mahou Fest Gijón 2026 - VIBRA MAHOU FEST

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Gijón acoge esta primavera la quinta edición del Vibra Mahou Fest, que se celebrará el sábado 16 de mayo en el Recinto Ferial Luis Adaro. La plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas presenta un cartel que reúne a León Benavente, Fillas de Cassandra y Alcalá Norte, junto a Ginebras, Parquesvr, Anabel Lee y los asturianos Drugos.

Según ha informado la organización en nota de prensa, las entradas ya están disponibles en la web oficial. El evento forma parte de una gira nacional que recorrerá también Valladolid (21 de marzo), León (25 de abril) y Segovia (12 de septiembre).

En total, 25 artistas conforman el cartel del circuito Vibra Mahou Fest 2026, una propuesta que combina nuevas voces con referentes consolidados del panorama musical español.