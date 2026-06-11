Víctor Manuel, feliz antes de recibir el doctorado 'Honoris Causa' en la Universidad de Oviedo: "Es un regalo"

Víctor Manuel - IVÁN MARTÍNEZ - EUROPA PRESS
OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El compositor, cantante y productor Víctor Manuel se ha mostrado visiblemente satisfecho y feliz minutos antes de recibir el doctorado 'Honoris Causa' en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.
"Es un regalo que te da la vida", ha reconocido a los periodistas antes de comenzar la ceremonia. Ha comentado que para él fue un reconocimiento "inesperado" y se ha mostrado muy agradecido.
Preguntado sobre si esta distinción podría ser el origen de una nueva canción del asturiano, Víctor Manuel ha dicho que no. "Las canciones vienen de otro sitio, de cosas que te pasan, que te impresionan en otro sentido", ha indicado.
En cualquier caso se ha mostrado muy contento de ser el primer músico que ha recibido esta distinción por parte de la Universidad de Oviedo. "Me parece estupendo que hagan sitio a otras disciplinas, hay mucha gente que se lo merece", ha comentado.