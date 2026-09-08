Víctor Manuel versiona 'Asturias' junto al Coro Minero de Turón como adelanto de su nuevo disco

Víctor Manuel versiona su emblemática 'Asturias' con el Coro Minero de Turón. - LA TRINCHERA

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante asturiano Víctor Manuel ha publicado este martes, coincidiendo con el Día de Asturias, una nueva versión de su emblemática canción 'Asturias', grabada en directo junto al Coro Minero de Turón en el Pozu Barreo de Mieres, y que supone el primer adelanto de su próximo disco.

Según informa la discográfica, la grabación se realizó durante el concierto que el artista ofreció el 19 de junio de 2026 en el Pozu Barreo, dentro de las fiestas de San Xuan y en su Mieres natal. En ese escenario, Víctor Manuel interpretó junto al Coro Minero de Turón una versión especial de una de las canciones más conocidas de su repertorio.

El Pozu Barreo, actualmente en desuso, tiene además un significado especial para el cantante, ya que en esta mina trabajó su abuelo Vitor, figura vinculada a la historia personal y musical del artista.

El nuevo single, registrado íntegramente en directo, llega este 8 de septiembre como homenaje al pueblo asturiano y constituye el primer adelanto del nuevo trabajo discográfico de Víctor Manuel.

El disco verá la luz el próximo mes de diciembre en formato de libro-CD.