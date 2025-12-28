Los vigilantes de seguridad privada piden extremar las medidas de seguridad en fiestas de Nochevieja en Asturias

Archivo - Ambiente durante una fiesta de Nochevieja. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) pide extremar las medidas de seguridad en fiestas de Nochevieja en Asturias y recuerdan los requisitos y medidas de obligado cumplimiento para la celebración de eventos el día 31 en locales y establecimientos públicos o privados del Principado.

Entre las medidas generales, subraya en un comunicado la necesidad de que los locales cuenten con la licencia de actividad correspondiente y, en el caso de eventos especiales o extraordinarios, con la autorización administrativa específica. Asimismo, deberán disponer de un Plan de Seguridad y Evacuación redactado por un técnico competente, conocido por todo el personal, que deberá estar formado en evacuación, primeros auxilios y uso de extintores.

La asociación incide en la obligatoriedad de mantener operativos los medios de protección contra incendios, como extintores portátiles debidamente señalizados y revisados, bocas de incendio equipadas cuando el aforo lo exija, sistemas de detección y alarma y el uso exclusivo de materiales decorativos ignífugos o retardantes del fuego, quedando prohibido el uso de pirotecnia, velas o llamas abiertas sin autorización expresa.

En cuanto a las salidas de emergencia, Avispa recuerda que deben ser suficientes en función del aforo autorizado, permanecer desbloqueadas, libres de obstáculos y correctamente señalizadas, contando además con alumbrado de emergencia y planos de evacuación visibles para el público.

El control del aforo es otro de los aspectos clave, ya que no podrá superarse bajo ningún concepto el máximo autorizado. Para ello, deberán establecerse sistemas de control manual o electrónico y personal específico en los accesos, especialmente en las horas de mayor afluencia tras las campanadas.

Respecto a la seguridad privada, la asociación señala que la normativa vigente exige la presencia de vigilantes de seguridad habilitados cuando así lo determine la legislación, especialmente en eventos con gran afluencia. Estos profesionales deberán encargarse del control de accesos, la prevención de altercados y el apoyo en caso de evacuación, en coordinación con la organización y los servicios de emergencia.

En el mismo comunicado, Avispa recuerda que la seguridad de los espectáculos públicos en Asturias está regulada por la Ley 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y por el Decreto 100/2006, entre otras normas, que obligan a los organizadores a garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y protección contra incendios.

Finalmente, la asociación recomienda a los usuarios que vayan a asistir a fiestas de Nochevieja que extremen las precauciones, exijan el cumplimiento de la normativa por parte de los organizadores y conserven la entrada o ticket de compra para posibles reclamaciones. Asimismo, insta a los servicios de inspección de la administración y a las policías locales a hacer cumplir la normativa vigente y adoptar las medidas correctoras necesarias, incluida la clausura del evento si fuese preciso.