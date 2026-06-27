Villaviciosa da luz verde a un nuevo edificio de 36 viviendas en La Barquerina

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OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha concedido la licencia para la construcción de un edificio de 36 viviendas, trasteros y garaje en una parcela del plan especial de La Barquerina, una actuación que supondrá una inversión superior a los tres millones de euros.

Según ha informado el Consistorio, la autorización ha sido posible tras la modificación del deslinde de Costas y la adaptación del proyecto para que el edificio quede fuera de la zona afectada por la servidumbre de protección. La parcela se encontraba entre las afectadas por los expedientes derivados de las actuaciones de la Demarcación de Costas en este ámbito urbanístico.

El nuevo inmueble, promovido por la empresa Cortina y Mallo, contará con 36 viviendas y 37 plazas de aparcamiento. El Ayuntamiento destaca que con esta licencia queda encauzada la situación de las parcelas afectadas por el conflicto urbanístico surgido en La Barquerina a raíz de la revisión del deslinde de Costas.