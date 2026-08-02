Villaviciosa destinará 130.000 euros a prevención de incendios forestales este año

Archivo - Terrenos afectados por los fuegos de agosto de 2025. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa destinará este año cerca de 130.000 euros a actuaciones de prevención de incendios forestales dentro de una estrategia municipal que busca aprovechar la actividad forestal del concejo para reforzar la seguridad del territorio y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles fuegos.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, entre las nuevas medidas figura la obligación de retirar los restos vegetales generados tras las cortas para destinarlos a biomasa, con el fin de reducir la carga de combustible, así como la restauración de las pistas y vías de saca empleadas en los aprovechamientos forestales para garantizar su operatividad en labores de vigilancia y extinción de incendios.

El Ayuntamiento ha explicado que la iniciativa se enmarca en el Plan de Prevención contra Incendios Forestales aprobado en 2024, del que deriva la estrategia actual. Además de estas medidas, la inversión prevista para 2026 incluye la ampliación de la red de hidrantes rurales iniciada el pasado año.