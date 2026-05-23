Villaviciosa exige a Costas la reforma urgente del paseo de El Puntal bajo amenaza de cierre inmediato

Estado de un tramo de barandilla en el paseo de El Puntal. - AYTO. DE VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha remitido un nuevo requerimiento al Jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Asturias, Fernando de la Torre, para exigir la "sustitución o reforma integral" del paseo y la senda costera de El Puntal. El Consistorio advierte de que, si el organismo estatal no asume de forma inmediata las inversiones necesarias, se procederá a la "clausura y cierre" de esta infraestructura por motivos de seguridad.

Según expone el escrito, construida por la propia Demarcación de Costas dentro del dominio público marítimo-terrestre y de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa, presenta "un grave estado de deterioro y falta de adaptación a los requerimientos actuales". El Gobierno municipal critica que lleva "varios años reiterando esta necesidad" y que, ante la "falta de actuaciones" de la Administración central, el Ayuntamiento ha tenido que asumir inversiones que "exceden las obligaciones de mantenimiento ordinario".

El regidor pone el foco especialmente en el mal estado de los diques de la canal y de las barandillas. Respecto a estas últimas, el texto aclara que el Consistorio ya tuvo que reponer de urgencia una barandilla desprendida "por razones de seguridad y riesgo inminente". El escrito municipal justifica la urgencia de la reclamación "considerando igualmente lo ocurrido recientemente con una infraestructura similar en Cantabria".

Vega subraya que, si bien el municipio ha cumplido con las labores de mantenimiento ordinario hasta la fecha, estas tareas "no son suficientes para garantizar el uso en seguridad de la citada infraestructura", la cual precisa de una sustitución completa en muchos de sus tramos.

Este nuevo requerimiento por el paseo de El Puntal se suma a lod ya realizados por otras deficiencias del concejo, como la situación de la pasarela de Rodiles y las deficiencias en el resto del Parque Playa.