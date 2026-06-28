Villaviciosa habilita más de 400 nuevas plazas gratuitas de aparcamiento este verano

Imágenes del aparcamiento provisional en Villaviciosa - VILLAVICIOSA

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa habilitará en las próximas semanas más de 400 nuevas plazas de aparcamiento gratuito en el casco urbano mediante acuerdos con propietarios de solares, según ha informado el Consistorio.

Las nuevas plazas se distribuirán en tres emplazamientos situados en la zona de La Barquerina y junto a la estación de autobuses. Uno de los nuevos aparcamientos será el previsto en los terrenos de Alimerka, en La Barquerina, con capacidad para 135 vehículos.

El Consistorio ha explicado que esta medida pretende paliar la pérdida de plazas en algunos solares que hasta ahora se utilizaban de forma provisional como aparcamiento y en los que se han iniciado obras de construcción de viviendas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), actualmente en tramitación, incorporará la obligación de crear plazas de aparcamiento para poder desarrollar nuevas promociones de vivienda.