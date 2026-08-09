Villaviciosa organiza una marcha a pie al Monte Cubera para ver el eclipse solar total

Delegación y DGT recomiendan planificar el desplazamiento a las zonas de visualización del eclipse - CMM PLAY

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha incorporado una nueva opción para quieres quieran disfrutar "de una manera diferente" del eclipse solar total, a través de una ruta hasta el mirador del Monte Cubera. Se ha organizado una marcha con salida a las 17.45 horas desde la Plaza del Ayuntamiento y no es necesaria la inscripción.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la actividad está organizada por el propio Consistorio, con la colaboración de la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa-CUBERA, la Asociación Villaviciosa ConCiencia y el Grupo de montaña Llama-Ello. La marcha se realizará bajo las indicaciones de Policía Local y Protección Civil.

Desde la salida en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, se ascenderá por el núcleo de Montotu, realizando una primera parada de reagrupamiento, descanso y explicación junto a la capilla de Montutu. Las explicaciones durante el recorrido y observación estarán a cargo del Profesor e Invertigador Dr. Pablo Cayado Llosa, de la Asociación Villaviciosa ConCiencia. El regreso se realizará por la misma ruta, tras finalizar el eclipse.

El Ayuntamiento explica que, dadas las características de la ruta y considerando su pendiente, será necesario acudir con la preparación, calzado e indumentaria adecuadas, debiendo abstenerse de participar las personas que no estén en condiciones de realizar la ruta. El recorrido total será de casi 3 kilómetros en los que se deberá ascender 320 metros.