Villaviciosa recibe más de 170 solicitudes para participar en su primer Plan Municipal de Vivienda

VILLAVICIOSA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha recibido más de 170 solicitudes para participar en la elaboración del primer Plan Municipal de Vivienda del concejo, con 160 peticiones relacionadas con el acceso a una vivienda y otras once centradas en la rehabilitación, a falta de que el plazo de presentación concluya este lunes.

El equipo de gobierno local ha puesto en marcha este proceso de participación ciudadana con el objetivo de conocer la situación residencial del concejo, dimensionar la demanda de vivienda e identificar las necesidades de la población, tanto en materia de alquiler como de compra y rehabilitación.

Para elaborar el documento, el Consistorio cuenta con una consultora especializada que trabaja junto a los servicios municipales y el Gobierno local. El plan permitirá analizar el parque residencial existente, identificar los perfiles de las personas demandantes y estudiar posibles actuaciones para facilitar el acceso a una vivienda asequible.

Entre las medidas previstas figura la actualización del inventario de parcelas y viviendas de titularidad municipal, así como el análisis de posibles adquisiciones de terrenos o inmuebles privados para futuros proyectos de vivienda pública. También se pretende identificar oportunidades de colaboración con vecinos, asociaciones y operadores del sector inmobiliario.

El objetivo municipal es aprovechar las distintas líneas de financiación y ayudas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado el pasado mes de abril, y adaptar las futuras actuaciones a las necesidades reales del concejo.

"Queremos ayudar en todo lo posible desde el Ayuntamiento, para hacer frente a los problemas de acceso a viviendas en propiedad y en alquiler en Villaviciosa, especialmente para los que tienen más dificultad de acceso al alquiler o a la compra, como es la primera vivienda para jóvenes, para mayores y personas con dependencia o discapacidad", ha afirmado el regidor, Alejandro Vega.

El alcalde recuerda que las competencias en materia de vivienda pertenecen al gobierno del Principado de Asturias y al Gobierno central. "No podemos, ni queremos quedarnos quietos ante un problema esencial como es este", ha apuntado.

Vega ha acusado al exregidor y diputado autonómico del PP José Felgueres de "pretender engañar y desviar la atención" sobre la gestión de los anteriores gobiernos municipales. El alcalde ha indicado que el planeamiento urbanístico es el que permite generar suelo para nuevas viviendas, reprochando a los anteriores gobiernos haber estado "más centrados en el negocio sólo de algunos", tanto en materia de vivienda como de aparcamientos y otros equipamientos.

El alcalde ha invitado a Felgueres a que se lea el Plan Estatal de Vivienda, que, según ha recordado, ha contado con el apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. "Para eso tiene mucho tiempo libre, sentado en su escaño", ha sentenciado.