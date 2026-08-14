Vipasa defiende su gestión en San Martín del Rey Aurelio con 936.211 euros invertidos desde 2022

Puente de Sotrondio. Pasarela del Serrallo. Rio Nalón. San Martín del Rey Aurelio, SMRA. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gerente de Vipasa, Marta Pulgar, ha rechazado las acusaciones realizadas por la organización Arranca San Martín sobre la gestión del parque público de vivienda en San Martín del Rey Aurelio y ha defendido el trabajo desarrollado por la empresa pública para mantener, reparar y poner a disposición de la ciudadanía inmuebles de titularidad pública.

Los datos de Vipasa reflejan una inversión acumulada de 936.211 euros desde 2022 en la reparación del parque público del concejo. De esta cantidad, 479.063 euros corresponden a obras adjudicadas para la reparación de inmuebles vacantes, otros 216.746 se han destinado a intervenciones en viviendas alquiladas y 240.401 más a actuaciones en elementos comunes de edificios y comunidades.

En el caso de las viviendas vacantes, Vipasa ha invertido desde 2022 un total de 289.067 euros en la reparación y puesta a disposición de 111 inmuebles, con una inversión media de unos 2.600 euros por cada uno. Desde 2023, ya durante la actual legislatura, se han reparado 91 pisos vacantes, con una inversión de 247.064 euros.

La empresa pública tiene actualmente nueve viviendas en reparación, pendientes de recibir el fin de obra, con una inversión de 177.461 euros. Además, ha dado orden de reparación de otras cuatro, presupuestadas en 12.544 euros. En conjunto, las 13 actuaciones movilizarán 189.996 euros, más del 65% de lo invertido en los últimos cinco años en este concepto.

Vipasa destaca que estas intervenciones responden a las características de un parque residencial con viviendas de elevada antigüedad, que requieren en determinados casos actuaciones integrales para actualizar sus instalaciones y mejorar las condiciones de habitabilidad, confort y aislamiento térmico.

ADJUDICACIÓN DE PISOS

Pulgar ha señalado, además, que el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio solicitó entre mayo y julio la puesta a disposición de diez viviendas para atender la demanda del concejo. De acuerdo con las necesidades trasladadas por la Administración local, Vipasa trabaja en la reparación de 13 inmuebles, tres más de los solicitados. Corresponde al Ayuntamiento proponer las adjudicaciones de estas viviendas.

Paralelamente, otros diez pisos vacantes se encuentran en fase de inspección, a la espera de los correspondientes informes y valoraciones técnicas que determinen las obras necesarias para ponerlas a disposición de la ciudadanía.

VIVIENDAS ALQUILADAS EN SMRA

El esfuerzo de Vipasa en San Martín del Rey Aurelio no se limita a las viviendas vacantes. Así, desde 2022 la empresa pública ha realizado 615 intervenciones de reparación en inmuebles alquilados, con una inversión de 216.746 euros. También ha ejecutado 98 actuaciones en elementos comunes de edificios y comunidades, por un valor de 240.401 euros.

A juicio de Pulgar, estas cifras evidencian el compromiso de la Dirección General de Vivienda y de Vipasa con el concejo y con el mantenimiento y mejora del parque público existente, frente a unas valoraciones de Arranca San Martín que, según ha precisado, no se corresponden con la inversión ni las actuaciones ejecutadas.