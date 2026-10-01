Vipasa detecta, en revisiones de rentas, inquilinos con más de 70.000 euros brutos anuales de ingresos o multipropiedad

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha lamentado, este jueves en Gijón, la "desinformación" en torno a Vipasa, si bien sí ha reconocido que han detectado casos de alquilados con ingresos superiores a los 70.000 euros brutos.

"También canso un poco de la instrumentalización y de la manipulación y la desinformación que en ocasiones se produce en Asturias, en casuísticas muy concretas en Vipasa", ha advertido.

Así lo ha indicado, antes de asistir a la firma de los contratos de alquiler entre la Sareb y residentes del edificio de la calle Río Piloña, en la Oficina de Vivienda, en Gijón.

Ha aprovechado, sobre este asunto, para hacer una llamada a la reflexión. Zapico ha reiterado que, mientras sea consejero de vivienda en el Principado de Asturias, "no va a haber un solo desahucio en Vipasa por impagos involuntarios".

Respecto a Vipasa, también, ha alertado de la desinformación, según él, y ha señalado que se está haciendo revisiones de rentas para garantizar el derecho a la vivienda de la gente que lo necesita.

Ha confirmado, eso sí, que en esas revisiones de rentas están encontrándose con que hay gente que tiene dos y tres viviendas en propiedad, por lo que no pueden estar en una vivienda de Vipasa. Ha hablado, en este caso, de "gente que supera por muchísimo los umbrales que se establecen en el decreto y que anda por un nivel de ingresos brutos anuales parecidos al suyo.

Sobre las revisiones, ha señalado que ahora mismo hay en marcha 2.000 negociaciones y han alcanzado un acuerdo con 2.000 personas adjudicatarias de viviendas de Vipasa, para evitar desahucios de quien no puede pagar. "Se negocian planes muy concretos y vamos atendiendo a la realidad socioeconómica de esas personas en cuanto a su renta", ha asegurado.

Frente a esa situación, ha recalcado que hay muchísima otra gente esperando por una de esas viviendas, ya que no puede por sí sola llegar al mercado libre.

El consejero ha remarcado que los casos detectados no afectan a muchísima gente. "Son casos muy concretos", ha apuntado, a lo que ha agregado, con referencia al caso de la Corredoria que ha salido a luz pública, que se trata solamente tres personas o tres unidades familiares, de las cuales una acepta irse y, en los otros dos supuestos, tienen todavía hasta dentro de un año para volver a presentar cuál es su nivel de renta.

Ha indicado, asimismo, que hay casuísticas concretas de gente que tiene multipropiedad o de gente que el nivel de renta se acerca a los 70.000 euros brutos anuales, por lo que no les corresponde acceder a una vivienda de Vipasa.

Preguntado sobre cómo se ha llegado a esa situación, ha recordado que lleva como consejero poco más de tres años. Un tiempo en el que han iniciado una revisión de rentas, algunas de las cuales incluso bajan porque sus condiciones económicas cambiaron desde que entraron a vivir y firmaron un contrato con Vipasa.

A otras personas, por contra, que les fue bien la vida y sus condiciones actuales económicas son evidentemente muy superiores ahora, es preciso revisar la renta o el derecho a una de estas viviendas. "Si no lo revisamos, creamos desigualdades y disfunciones", ha advertido.

LEY DE VIVIENDA

Por otra parte, ha visto preciso hacer el último esfuerzo y dar el último impulso para que la Ley de Vivienda sea una realidad en Asturias en las próximas semanas.

"Es una herramienta indispensable para poder proteger a la gente, para poder avanzar en derechos", ha destacado. De ahí que haya hecho un llamamiento para conseguir su aprobación, lo que permitiría, además, la entrada en vigor de la actualización del precio del módulo de la vivienda protegida.

VIVIENDA COMO UN DERECHO

Zapico ha hablado de dos modelos, quienes como él defienden que la vivienda es un derecho y el de la derecha, que entiende que es un negocio y una oportunidad para aumentar beneficios.

Por este motivo, ha mostrado su deseo de que se convalide en el Congreso de los Diputados los dos Reales Decretos en materia de vivienda.

"Quien mañana se sitúe con un voto en contra en esa votación está diciendo que la vivienda no es un derecho, está diciendo que la vivienda tiene que ser para rentistas, para especuladores, para fondos buitres", ha llamado la atención, a lo que ha opinado que la ciudadanía tiene que tomar "buena nota" de eso, en Asturias y en España.

Zapico, unido a ello, ha agradecido a las miles de personas que están en la calle luchando por esos derechos y para que salgan adelante estos Reales Decretos. "Llamo a toda la presión que haya que hacer para que mañana esos decretos salgan adelante", ha insistido.

El consejero, asimismo, ha recalcado que en Asturias tienen un modelo muy asentado en torno a Vipasa, que es el que defienden, y no tener dos modelos y dos velocidades diferentes de vivienda pública en una misma administración. "En tanto y cuanto sea así, pues Casa 47 seguirá ejerciendo sus competencias y nosotras las nuestras", ha aclarado.

Preguntado por las declaraciones del secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, quien no descarta convocar una huelga general en contra de la especulación urbanística, el consejero ha opinado que el escenario por el que hay que luchar ahora mismo, durante estas próximas 24 horas, es lograr la mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso para que estos dos Reales Decretos sean aprobados. Algo a lo que cree que puede contribuir la presión social.

Para él, su aprobación es el punto de inicio para transitar por esa senda que tiene que llevar a que la vivienda sea reconocida con todos los parámetros en la Constitución como un derecho "real y efectivo".