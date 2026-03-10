Vipasa ejecuta 84 desahucios entre 2024 y 2025, 17 por ocupaciones y 58 por falta de pago

Archivo - Vipasa - EUROPA PRESS - Archivo

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado que la empresa pública de vivienda Vipasa ha ejecutado 84 desahucios entre 2024 y 2025, 17 de ellos relacionados con ocupaciones y 58 por falta de pago.

Zapico ha ofrecido estos datos durante la comisión de Ordenación del Territorio, donde ha respondido a varias preguntas del PP relacionadas con la política de vivienda de Asturias. En 2024 se registraron 47 demandas, 40 por falta de pago, cinco por uso precario y dos ocupaciones. En 2025 fueron 37 demandas, 18 por falta de pago, 15 ocupaciones y 3 por uso precario.

Estos desahucios de Vipasa solo se dan cuando hay una "voluntad clara" de no pagar la renta aún teniendo recursos para ello, en aras a "no consentir actos que busquen menoscabar lo público". Cada expediente, ha afirmado, va acompañado de informes de Servicios Sociales "siempre".

Si hay una casuística real de imposibilidad de impago y una "mínima colaboración" de los inquilinos, Zapico ha asegurado que siguen viviendo en los pisos. "Nadie queda fuera de una vivienda de Vipasa por una cuestión económica", ha asegurado.

En relación a los garajes de Vipasa que permanecen inutilizados, el consejero ha abogado por hacer "una reflexión" ante los cambios en los modos de movilidad y ha señalado la importancia de evitar que infraestructuras públicas como estas "permanezcan inutilizadas". "Quizás construir plazas asociadas a vivienda no sea lo más adecuado", ha valorado.

Por otro lado, el consejero ha defendido el programa 'Alquilámoste' como el "mejor mecanismo" en Asturias para garantizar a los propietarios el cobro de su renta por el alquiler de la vivienda.

Tras ser preguntado por el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) sobre las fórmulas para garantizar a los propietarios el cobro de la renta por alquilar su vivienda, Zapico ha asegurado que el Gobierno ha puesto en marcha este programa para movilizar un parque de viviendas vacías en Asturias. Este programa, ha agregado, garantiza al propietario del inmueble el cobro de la renta mensual, su buen estado y la devolución del inmueble una vez termine el contrato.