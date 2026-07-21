Los visitantes de Picos de Europa pueden obtener la distinción de 'Senderista Premium' con el 'Pasaporte de Los Picos'

Pasaporte de Los Picos. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parque Nacional de los Picos de Europa ha puesto en marcha el programa 'Pasaporte de Los Picos', una nueva iniciativa que anima a descubrir la riqueza natural y paisajística del espacio protegido a través de un recorrido por sus centros de visitantes y algunos de sus itinerarios de senderismo más representativos.

Según ha informado el Principado, esta iniciativa, que se prolongará hasta 2027, pretende fidelizar visitantes y fomentar un conocimiento más amplio de este espacio natural que comparten Asturias, Cantabria y Castilla y León. "Al mismo tiempo, busca incentivar los recorridos por las zonas menos concurridas y contribuir a que los beneficios sociales y económicos que aporta el turismo lleguen a todos los concejos que aportan terrenos al parque", según ha expuesto el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Las personas interesadas podrán obtener gratis el 'Pasaporte de Los Picos' en cualquiera de los cuatro centros de visitantes del parque: Pedro Pidal, en los Lagos de Covadonga (Asturias), Sotama, en Tama (Cantabria) y La Fonseya, en Oseja de Sajambre, y Posada de Valdeón (León). A partir de ese momento, podrán ir completando el pasaporte a su paso por los distintos centros y por las rutas de senderismo menos conocidas incluidas en el programa.

Las visitas se acreditarán con un sello en el pasaporte, mientras que los recorridos deberán justificarse mediante el paso por los puntos de información establecidos para cada itinerario y la presentación de fotografías tomadas en lugares concretos del recorrido.

La iniciativa establece diferentes niveles de participación. Así, a medida que se vayan alcanzando los objetivos previstos, se podrán recoger distintos obsequios en los centros de visitantes. Quienes completen las cuatro metas previstas obtendrán la distinción de Senderista Premium y Embajador acreditado del Parque Nacional de los Picos de Europa, junto con el correspondiente diploma.

Toda la información sobre el funcionamiento del 'Pasaporte de Los Picos', las rutas incluidas, las normas de participación y los requisitos para conseguir cada reconocimiento pueden consultarse en los centros de visitantes del parque nacional y en su web: https://parquenacionalpicoseuropa.es/lanzamiento-del-program....