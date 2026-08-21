Vivienda invierte cerca de un millón en la mejora de 83 pisos públicos en Almuña (Valdés)

Jesús Daniel Sánchez, a la derecha - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano ha informado este viernes de la mejora de 83 viviendas públicas de la localidad de Almuña, en Valdés, que suman 968.653 euros de inversión.

El director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, ha visitado las obras que se desarrollan en las urbanizaciones de La Traviesa y La Sienra, donde se están ejecutando labores de conservación, seguridad y eficiencia de los edificios.

Estos trabajos, ha explicado, se encuadran en los planes de mantenimiento y mejora del parque público de viviendas que ejecuta el Gobierno de Asturias y que repercuten en el aumento de la calidad de vida de sus residentes. "Esta inversión, que roza el millón, abarca más de 80 viviendas y se traduce en una mejora de las condiciones de habitabilidad", ha precisado.

En La Traviesa, se está llevando a cabo un proyecto de mantenimiento integral de las cubiertas y elementos de madera de los bloques B, C, D y E, que albergan 45 viviendas. La actuación cuenta con un presupuesto de 426.545 euros y un plazo de ejecución de 180 días. Los trabajos incluyen la sustitución completa de la cobertura de pizarra, actualmente muy deteriorada, la renovación del canalón principal, la limpieza y mantenimiento de bajantes, la conservación de los revestimientos de madera de fachada y cubierta y la instalación de una línea de vida homologada que permitirá realizar con seguridad futuras labores de mantenimiento.

Por su parte, en La Sienra la actuación se centra en la sustitución de carpinterías y trabajos de mantenimiento general en los bloques 1, 2, 3 y 4, que suman 38 viviendas, con una inversión de 542.107 euros.

Durante la visita, el director general ha destacado que estas actuaciones "permiten preservar el patrimonio público residencial, mejorar la seguridad y eficiencia de los edificios y garantizar unas mejores condiciones de habitabilidad".