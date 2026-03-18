La vivienda marca nuevo récord y sube la inquietud por la economía y la calidad del empleo, según el CIS

Archivo - Edificios en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La preocupación por la vivienda ha marcado un nuevo récord en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), acumulando un 43,5% de menciones en el Barómetro de marzo, en el que vuelve a figurar como primer problema. Y también crece la inquietud por la coyuntura económica, que aparece en segunda posición, mientras que la tercera plaza es para los problemas relacionados con la calidad del empleo, que repiten su récord del pasado mes de octubre.

En el primer estudio de este tipo tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo, la crisis de la vivienda cumple 16 meses consecutivos como principal problema de España, subiendo siete décimas respecto a enero y marcando un nuevo máximo.

Al albur de la contienda provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus efectos en materia económica, el estudio refleja también un crecimiento de la inquietud por la economía, que escala de la tercera a la segunda plaza, con un 22,5%, 4,4 puntos más que el mes anterior.

Y la tercera posición es para calidad del empleo, cuyas menciones suben en 2,4 puntos, que registra un 18,3%, el récord que ya cosechó el pasado mes de octubre, cuando también aparecía como el tercer problema de España.

CAE LA INQUIETUD POR LA INMIGRACIÓN

Aunque se mantienen como cuarta inquietud nacional, caen en 2,4 puntos las referencias al Gobierno y los partidos, que se quedan en marzo con un 15,4%, y más de doble bajan las alusiones a la inmigración, que cambia la segunda posición por la quinta, con un 14,8%.

Le siguen los problemas políticos (14,2%), y la séptima plaza es para el paro, que en febrero se anotó un mínimo histórico y ahora sube más de tres puntos, hasta el 13,1%. La sanidad repite en octava posición (11,6%), la novena es para el mal comportamiento de los políticos, que desciende más de tres puntos, hasta el 10,9%, y los problemas relacionados con la juventud cierran el 'top ten' con un 8,8%, casi un punto más.

MÁS DE LA MITAD VE MAL LA SITUACIÓN ECONÓMICA

La lista de problemas personales la lidera la crisis económica, con un 29,9%, la vivienda aparece en la segunda plaza con un 27,8%, y la sanidad ocupa la tercera, con un 19,6%. Los problemas relacionados con la calidad del empleo son la cuarta inquietud subjetiva (17,3%) y la quinta es el paro (7,9%).

Respecto a la coyuntura económica de España, es mala o muy mala para el 54%, frente a un 37,4% que la elogia. Al preguntar por las finanzas personales, el 65,8% asegura que son buenas o muy buenas, por un 25% que admite problemas en ese ámbito.