La vivienda de segunda mano en Asturias sube un 24% en 2025, según Fotocasa

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Asturias ha aumentado un 24% en 2025, la subida más alta de toda la serie histórica, según Fotocasa. A lo largo del año 2025, el precio de la vivienda en Asturias ha experimentado un repunte al pasar de 1.806 euros por metro cuadrado en diciembre de 2024 a 2.238 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025.

Por municipios, el precio se ha incrementado en diez de los once concejos analizados en 2025. La subida interanual más destacada se produjo en Castrillón, con un incremento del 31%. Le siguen Avilés (21,3%), Gijón (19,1%), Mieres (15,9%), Oviedo (13,1%), Grado (11,4%), Langreo (10,6%), Llanes (9,1%), San Martín del Rey Aurelio (7,6%) y Aller (7,6%).

Por otro lado, Siero es el único municipio con un descenso (-6,6%). En 2025, cuatro municipios superan los 2.000 euros por metro cuadrado. Encabeza el ranking Llanes con 3.056 euros por metro cuadrado, seguida de Gijón con 2.973 euros por metro cuadrado, Castrillón con 2.517 euros por metro cuadrado y Oviedo con 2.470 euros por metro cuadrado.

Por otro lado, los municipios con el precio más bajo son Aller (1.005 euros por metro cuadrado), San Martín del Rey Aurelio (1.039 euros por metro cuadrado); Langreo (1.061 euros por metro cuadrado); Grado (1.197 euros por metro cuadrado); Mieres, (1.208 euros por metro cuadrado); Siero (1.514 euros por metro cuadrado); Avilés con 1.878 euros por metro cuadrado).