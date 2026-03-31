Volotea arranca la temporada de verano en Asturias con el inicio de cuatro nuevas rutas

Archivo - Avión de la compañía aérea Volotea. - VOLOTEA - Archivo

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Volotea arranca la temporada de verano 2026 en el Aeropuerto de Asturias con una ampliación de su operativa, marcada por la incorporación de un tercer avión A320 y el comienzo de cuatro nuevas rutas internacionales.

En concreto, en los últimos días, la compañía ha comenzado a operar nuevas conexiones directas desde Asturias a Bruselas, Roma Fiumicino, Oporto y París Orly, ampliando las opciones de viaje este verano.

Según informa la aerolínea, para estas nuevas rutas, Volotea ofrecerá más de 150.000 asientos desde el Principado, reforzando así su posicionamiento como uno de los principales operadores en el aeropuerto.

Estas rutas se suman a las 24 conexiones que la aerolínea ya operaba desde el aeropuerto con Portugal, Italia, Francia y el resto de España.

Además, Volotea reactivó la semana pasada la ruta que conecta Asturias con Menorca, y pondrá a la venta más de 36.300 asientos repartidos en más de 200 vuelos a lo largo de la temporada. Esta conexión facilitará el acceso directo entre ambos destinos tanto para viajeros de ocio como para quienes visitan la isla durante los meses de mayor afluencia turística. Esta ruta contará con hasta cuatro frecuencias semanales, con vuelos los martes, jueves, sábados y domingos, ofreciendo así más opciones de viaje en los meses de mayor demanda.

La incorporación de un tercer avión A320 en la base de Asturias completará la renovación de la flota de Volotea en la región, sustituyendo sus tres Airbus A319 de 156 plazas por el modelo A320, con capacidad para 180 pasajeros.

Este cambio permitirá incrementar la capacidad y mejorar la conectividad, facilitando tanto los desplazamientos de los viajeros asturianos como la llegada de turistas internacionales durante la temporada estival.

Para este año, Volotea ofrecerá más de 1,2 millones de asientos desde el Principado, lo que supone un crecimiento del 47% respecto a 2025 y cuadriplica la oferta de 2019 (361%).