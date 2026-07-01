Vox abandona la Comisión del Reglamento de Participación Ciudadana de Gijón ante la "chapuza" del informe técnico

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - VOX GIJÓN - Archivo

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón ha abandonado este miércoles la Comisión del Reglamento de Participación Ciudadana al considerar "inaceptable" la tramitación del nuevo texto y, especialmente, el informe técnico elaborado por el área municipal correspondiente.

La portavoz municipal, Sara Álvarez Rouco, ha calificado el documento de "auténtica chapuza" y ha denunciado que cuenta "con numerosas deficiencias" que "impiden desarrollar un debate serio y garantista" sobre una norma de tanta relevancia. Según ha explicado la edil a través de una nota de prensa, en el informe faltaban "numerosas enmiendas registradas por los grupos municipales, se omitían artículos completos y carecía de una redacción homogénea", lo que a su juicio demuestra una "absoluta falta de rigor".

La portavoz de Vox ha lamentado que la comisión terminara convirtiéndose en "una especie de gabinete jurídico improvisado", viéndose los grupos obligados a revisar de forma individual las enmiendas, corregir los errores materiales e interpretar cuestiones que debían haber llegado resueltas por los propios servicios técnicos municipales. En este sentido, ha rechazado que una comisión política asuma funciones que corresponden a los técnicos, al concejal delegado o a la directora del área, insistiendo en que su formación no está para "rehacer informes ni para suplir las carencias de la Administración".

La edil considera que este modo de proceder "abre la puerta a la arbitrariedad" y pone en riesgo la objetividad, deteriorando la calidad del trabajo político y comprometiendo la seguridad jurídica de un reglamento que afecta de forma directa a la participación de los gijoneses. Por todo ello, ha instado al Gobierno municipal a rehacer el informe técnico para garantizar una tramitación rigurosa, transparente y respetuosa con el procedimiento administrativo.