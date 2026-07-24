Vox acusa a Barbón de querer imponer el asturiano como requisito para acceder a la función pública

Archivo - El diputado de Vox Asturias Javier Jové. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox Asturias ha acusado este viernes al Gobierno del Principado de pretender imponer el conocimiento del asturiano como requisito para acceder a determinados puestos de la función pública y ha sostenido que esta medida supondría trasladar a Asturias un modelo de "segregación lingüística" similar al que, a su juicio, existe en otras comunidades autónomas.

En una nota de prensa, el diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha afirmado que el Ejecutivo de Adrián Barbón pretende "conceder privilegios en el acceso al empleo público y romper la unidad del mercado laboral". "Si quieres ser funcionario en Asturias, tendrás que aprender esa jerga inventada e inexistente", ha manifestado.

Jové ha enmarcado estas declaraciones tras el anuncio del Principado de que el conocimiento del asturiano podrá ser un requisito para acceder a determinados puestos de la Administración si la plaza lo requiere. "En Asturias no hay ninguna plaza de funcionario para la que sea necesario el conocimiento de la llingua, porque hay menos falantes que urogallos y los cuatro que hay tienen por lengua materna el español, la única lengua verdaderamente propia de todos los asturianos", ha dicho.

El parlamentario ha vinculado esta decisión con el uso del asturiano en un examen de oposición celebrado esta semana, que formaba parte de un proceso selectivo para cubrir una plaza de Filología adscrita al servicio de Normalización Lingüística del Principado, tal y como han confirmado fuentes del Ejecutivo Autonómico.

Jové ha valorado que ambos hechos responden a una misma estrategia para implantar la cooficialidad "por la puerta de atrás" y ha reprochado a las organizaciones sindicales su falta de reacción ante esta cuestión. En su opinión, estas políticas pueden derivar en situaciones de "discriminación lingüística" similares a las que atribuye a otras comunidades autónomas.