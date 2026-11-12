Vox acusa a Barbón de someterse a Zapico y critica a Cofiño por negarse a actuar ante su "desafío" al Parlamento

Archivo - El diputado de Vox, Javier Jové, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Javier Jové ha criticado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, la falta de respuesta del presidente del Principado, Adrián Barbón, y del presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, ante el anuncio del consejero Ovidio Zapico de que no volverá a responder a las iniciativas de control parlamentario.

Jové ha calificado la actitud de Zapico de "un ataque flagrante al funcionamiento democrático y a la democracia representativa" y ha advertido de la gravedad de que un miembro del Gobierno pretenda eludir el control de la oposición.

Una situación que, según ha señalado, queda cuestionada por el informe emitido por los servicios jurídicos de la Cámara. El parlamentario ha lamentado que la Junta de Portavoces de este jueves haya concluido sin un acuerdo para exigir responsabilidades al consejero y sin aclarar cómo actuará el Ejecutivo cuando la oposición registre nuevas preguntas o interpelaciones sobre las competencias de Zapico.

"Zapico manda mucho, lleva la batuta y lleva los pantalones en este Gobierno", ha afirmado Jové, quien ha acusado a Barbón de no tener "la capacidad ni las agallas de meter en vereda a su socio rebelde".

El diputado ha advertido de que tampoco se ha aclarado si Zapico rectificará o si serán otros consejeros quienes respondan a las preguntas parlamentarias sobre vivienda, consumo, juventud o políticas LGTBI, competencias de la consejería de la que es titular Ovidio Zapico. "Todo esto reviste una gravedad extrema", ha subrayado.

Jové también ha cargado contra el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, por no dirigirse formalmente a Barbón para exigir explicaciones. El diputado ha recordado que Vox ya cuestionó la neutralidad de Cofiño por su actuación durante el último Pleno y ha insistido en que su continuidad "no tiene ningún sentido" puesto que "está a día de hoy desprestigiando la propia institución".

"El hecho de que hoy, nuevamente, haya decidido no requerir a Barbón para que dé explicaciones respecto de lo anunciado por su consejero viene a colmar ya no el vaso, sino la garrafa. Esto es insoportable", ha lamentado Jové.