Vox acusa a Gutiérrez de forzar la dimisión del director de Valgrande-Pajares

Archivo - El diputado de Vox Javier Jové. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha acusado a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, de haber forzado la dimisión del director de Valgrande-Pajares, Javier Martínez, tras meses de "enfrentamiento y presiones" que habrían deteriorado gravemente su situación personal y profesional.

Para Jové, la renuncia del responsable de la estación invernal supone la culminación de una estrategia que el Gobierno asturiano venía desarrollando desde hace meses. "La consejera ha conseguido lo que venía buscando. Tras desatar una campaña de acoso, una auténtica cacería contra el director de Valgrande-Pajares, ha logrado que finalmente, agotado por la situación, haya tirado la toalla y presentado su dimisión", afirmó.

El parlamentario de Vox recordó que el propio Javier Martínez había dicho públicamente que la Administración le impedía desarrollar su trabajo con normalidad y que la situación se agravó especialmente tras su comparecencia en la Junta General, donde expuso las carencias y problemas que arrastraba la estación.

Para Jové, la dimisión llega en el peor momento posible para una instalación que atraviesa una situación "especialmente delicada" tras una de las campañas "más decepcionantes" de los últimos años.

"Lo que más nos preocupa es que la estación queda ahora descabezada y privada de uno de sus principales activos precisamente después de una temporada calamitosa, con unos resultados muy pobres pese a la abundancia de nieve, con cerca del 50% de los remontes averiados y más de la mitad de los cañones fuera de servicio", señaló.

Vox considera que el Gobierno del Principado está intentando trasladar responsabilidades a quienes denunciaron públicamente los problemas en lugar de asumir sus propios errores de gestión.

"En vez de escuchar a quien advertía de las deficiencias y reclamaba soluciones, han optado por señalar al mensajero. El resultado es que hoy quien abandona la estación no es quien tomó las decisiones políticas equivocadas, sino quien llevaba tiempo denunciando la falta de medios y las carencias de las instalaciones", afirmó Jové. El diputado aseguró que la dimisión que esperaban muchos usuarios y trabajadores de la estación no era precisamente la del director. "Las responsabilidades políticas están mucho más arriba. Quienes deberían dar explicaciones son la directora general de Deportes y la propia consejera", subrayó Jové.