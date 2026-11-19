La portavoz de Vox en la Junta y candidata al Congreso, Carolina López, en Cangas del Narcea. - VOX

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta y candidata al Congreso, Carolina López, ha advertido este jueves desde Tineo de que las políticas del PSOE están condenando al suroccidente asturiano a perder población, industria y oportunidades de empleo, pese a contar con una enorme riqueza minera que podría impulsar su desarrollo económico.

Tras visitar Cangas del Narcea y Tineo, López ha señalado a esta comarca como "ejemplos en Asturias de la pérdida de población" y ha responsabilizado al PSOE de haber destruido su tejido productivo con el cierre de la minería, la demolición de las centrales térmicas y las trabas a la actividad industrial.

La portavoz ha puesto el foco en la situación de TYC Narcea, cuya actividad lleva paralizada más de un año, con la pérdida de alrededor de más de 500 empleos directos e indirectos, según ha denunciado. López ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de no asumir sus responsabilidades tras el trágico accidente de Cerredo y de trasladarlas al Ministerio en lugar de buscar soluciones que permitan recuperar la actividad.

"Todo por una decisión puramente política, por una cobardía de Adrián Barbón, incapaz de asumir sus responsabilidades e incapaz de gestionar en beneficio del sector productivo y de esta comarca que tanto lo necesita", ha criticado.

"ASTURIAS TIENE UNA RIQUEZA TREMENDA BAJO SUS PIES"

Carolina López ha reivindicado el aprovechamiento de los recursos minerales de Asturias frente a unas políticas climáticas y trabas burocráticas que están provocando el cierre de empresas y la pérdida de oportunidades laborales.

"Asturias tiene una riqueza bajo sus pies tremenda. Tenemos carbón y tenemos el 30% del listado de las materias críticas para la industria tecnológica, energética y de defensa que pide la Unión Europea", ha afirmado, criticando que se prefiera recurrir a las importaciones de terceros países antes que permitir el aprovechamiento de los recursos propios.

La portavoz también ha destacado las "décadas de promesas incumplidas" con la autovía del suroccidente, "una infraestructura fundamental para conectar la comarca y favorecer la llegada de empresas". Y ha recordado las reivindicaciones vecinales por los retrasos de las obras y la situación que arrastra la zona desde el argayo de Casazorrina, ocurrido hace cinco años.

"Una comarca que ha sido engañada brutalmente por el Partido Socialista, a la que ni siquiera llegan las infraestructuras que se han prometido desde hace décadas", ha lamentado.

Frente a esta situación, López ha defendido que la mejor política contra la despoblación pasa por recuperar el empleo productivo, facilitar la actividad de las empresas y garantizar unas comunicaciones propias del siglo XXI.

"Una buena política en materia de despoblación es aquella que permite crear empleo productivo, que permite que las empresas puedan seguir trabajando y que permite también tener unas infraestructuras para estar conectados", ha subrayado.

La portavoz de Vox ha advertido de que el suroccidente seguirá perdiendo población mientras continúen las promesas incumplidas del PSOE y ha apelado a un cambio político en las elecciones del próximo 29 de noviembre para devolver las oportunidades a una comarca que lleva demasiado tiempo olvidada.