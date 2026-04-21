Vox afirma que el dictamen sobre Cerredo "confirma las responsabilidades políticas" y señala a Barbón

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno - Europa Press - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Gonzalo Centeno se ha referido este martes al dictamen provisional de la comisión parlamentaria que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores. Ha dicho que "confirma las responsabilidades políticas" y señala al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón.

"El sentido común no entiende de color político, digan lo que digan las soflamas del presidente Adrián Barbón", ha comentado Centeno en relación al borrador del dictamen presentado por la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

Explica Centeno que el texto arroja unas líneas generales y al menos 17 responsabilidades de las cuales "siete responsables concretos coinciden plenamente con lo que Vox ha venido denunciando en declaraciones y ruedas de prensa anteriores".

"Este informe ratifica lo que llevamos tiempo diciendo. Los ciudadanos ya saben que la responsabilidad penal recaerá en las empresas y en las personas implicadas, pero es absolutamente evidente que sin la connivencia culposa, al menos, de toda la Consejería de Industria y de la Dirección General de Minas, esto no hubiera ocurrido", ha afirmado.

El parlamentario de Vox ha insistido en el papel clave de la Administración en este tipo de actividad. "Estamos hablando de minas, de bienes de dominio público. Nada puede hacerse sin la autorización y la supervisión de la Administración. Lo dije desde el primer día", ha subrayado.

Centeno ha ido más allá y ha advertido de la existencia de una responsabilidad política estructural. "Cuando falla un funcionario, falla él. Pero cuando fallan órganos completos de la administración y un consejero tras otro, la responsabilidad política es de quien los nombra y de quien mantiene la situación año tras año", ha señalado, "lo que conduce al presidente del Principado, quien debe presentar su dimisión cuanto antes".