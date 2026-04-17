Vox alerta de un aumento de la inseguridad en Asturias y culpa al Gobierno por su política migratoria

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Carolina López, junto a la también diputada de Vox y concejala del Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, en Gijón. - VOX

GIJÓN, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Carolina López ha alertado este viernes del crecimiento, a su juicio, de la delincuencia, a lo que ha acusado al Gobierno de adoptar decisiones "temerarias" que aumentan la presión sobre la seguridad y los servicios públicos.

"Asturias está dejando de ser la región tranquila y segura que siempre fue", ha asegurado López, en declaraciones a los medios de comunicación en Gijón.

Precisamente la diputada de Vox ha puesto de ejemplo Gijón, "donde todas las semanas se produce algún altercado, como el apuñalamiento ocurrido recientemente", ha llamado la atención.

"El índice de criminalidad en Asturias está creciendo por encima de la media nacional", ha sostenido López. Según ella, de acuerdo a los datos del , afirmado, citando cifras del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 18 por ciento y los robos con violencia un 40 por ciento

Asimismo, ha recordado que los sindicatos policiales también están alertando de esta situación y la vinculan al aumento de la inmigración ilegal.

"Estamos viendo las consecuencias de políticas irresponsables que no priorizan la seguridad de los ciudadanos", ha advertido la diputada de Vox, quien ha criticado "con dureza" la política migratoria del Gobierno central, acusándolo de actuar "de forma temeraria" al impulsar la regularización masiva de inmigrantes ilegales mediante decreto.

"Se está abusando del decreto, evitando la fiscalización del Congreso, y sin planificación alguna", ha señalado. Ha incidido, asimismo, en que esta regularización genera "injusticia" para quienes vienen de forma legal. A esto ha sumado que "incrementa la presión sobre unos servicios públicos ya saturados", con listas de espera "en niveles históricos".

"Los trabajadores que cotizan y sostienen el sistema son quienes van a pagar las consecuencias de estas decisiones", ha afirmado. López ha asegurado que esta medida "provoca un efecto llamada que beneficia a las mafias de tráfico de personas".

"Se lanza el mensaje de que entrar ilegalmente en España tiene premio, y eso es gravísimo", ha remarcado López, al tiempo que ha apostado por que la inmigración debe ser "legal, controlada y vinculada a un empleo".

Vox ha remarcado, también, que quien venga a Asturias tiene que respetar las normas del país, así como las tradiciones y costumbres. Además, ha reclamado un refuerzo de los medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la implantación de la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas públicas.