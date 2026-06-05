Vox alerta de un incremento del 12,6% de la criminalidad convencional en Oviedo

La portavoz del Grupo Municipal Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha mostrado su preocupación este viernes tras conocer los últimos datos de criminalidad correspondientes al primer trimestre de 2026, que reflejan un incremento del 12,6% de la criminalidad convencional en el municipio y un aumento del 11,3% en el total de infracciones penales.

"Mientras el equipo de gobierno sigue empeñado en vender una imagen de normalidad, la realidad es que la delincuencia aumenta en Oviedo. Los datos oficiales hablan por sí solos: un 11,3% más de infracciones penales y un 12,6% más de criminalidad convencional. Lo que necesitan los vecinos no son campañas de tranquilidad, sino políticas eficaces de seguridad", señala.

La edil considera que estos datos deberían hacer reflexionar a quienes llevan años "instalados en la autocomplacencia", especialmente cuando delitos que afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos experimentan importantes incrementos.

Entre los datos más preocupantes destacan el aumento de los robos con fuerza en un 51,7%, el incremento de los hurtos en un 18%, la subida de las sustracciones de vehículos en un 71,4% y el crecimiento del tráfico de drogas en un 83,3%. Además, las agresiones sexuales con penetración suben un 150%. "Cuando la delincuencia aumenta más de un 11% en un solo año, lo que corresponde es actuar y dejar de mirar hacia otro lado", señala Peralta.

Desde Vox dejan claro que estos datos no son consecuencia de la labor de los agentes, cuyo trabajo califican de "ejemplar", sino de la falta de decisiones políticas eficaces. La formación también advierte de que Oviedo no puede seguir ignorando las consecuencias que tiene el crecimiento acelerado y descontrolado de la población sin una planificación adecuada en materia de seguridad, convivencia y servicios públicos.

"Durante años se nos ha acusado de alarmistas por advertir de problemas que hoy son evidentes. La seguridad no puede abordarse desde el buenismo ni desde los eslóganes. Una ciudad que crece necesita más medios, más prevención y una política firme frente a la delincuencia. Negar la realidad no protege a nadie", añade Peralta.