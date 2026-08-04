Vox alerta de una nueva 'okupación' en San Lázaro

Archivo - La concejala de Vox, Alejandra González. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha alertado este martes del "continuo deterioro" de la seguridad en el barrio de San Lázaro. Según han explicado, se ha registrado un nuevo incidente este fin de semana, en el que la Policía y los Bomberos tuvieron que intervenir para desalojar una vivienda que había sido 'okupada'.

"Según nos trasladan los propios residentes, este fin de semana se ha okupado una casa que tuvo que ser desalojada por las fuerzas de seguridad y los bomberos. Nos explican que tras un periodo en el que el equipo de Gobierno reforzó la vigilancia, la presencia policial ha vuelto a disminuir y siguen sufriendo altercados constantes que alteran su vida cotidiana", señala la edil.

Desde la formación recuerdan que llevan meses hablando de la "creciente inseguridad" en el barrio de San lázaro y reclaman al equipo de gobierno de Alfredo Canteli que ponga en marcha un plan de choque y que, si las medidas adoptadas resultan no ser suficientes, que se evalúe la adopción de todas aquellas que sean "necesarias y contundentes" para dar solución a un "problema endémico" en el barrio de San Lázaro.