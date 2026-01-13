Vox alerta de que la reforma del sistema de financiación autonómica "condena a Asturias al olvido"

Archivo - La diputada del Grupo Parlamentario Vox Asturias, Sara Álvarez Rouco - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Sara Álvarez Rouco ha dicho este martes que el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno se confirma como "una herramienta insuficiente, discriminatoria y generadora de desigualdad entre los territorios", algo que perjudicará gravemente a los servicios públicos de Asturias mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "favorece a Cataluña en detrimento del resto de España".

Rouco ha señalado que este modelo "hunde al Principado y a sus habitantes en la decadencia y el olvido", con consecuencias especialmente graves para una región que afronta "problemas estructurales" como el "envejecimiento de la población, el colapso sanitario y el éxodo constante de jóvenes".

"El efecto será devastador en una Asturias que necesita urgentemente más atención a la sanidad, a la dependencia y a unos jóvenes acuciados por la falta de opciones académicas y oportunidades laborales", ha advertido.

La diputada de Vox ha criticado además la actitud del socialismo asturiano, al que acusa de escenificar una protesta "con boca pequeña y de cara a la galería", mientras acepta "sin rechistar" las decisiones del Gobierno central.

"Protestan de forma tibia, pero acatan porque son la voz de su amo", ha afirmado. En relación con el nuevo modelo anunciado, Rouco ha sido tajante al calificarlo de "inútil e incoherente", al entender que la redistribución de conceptos y la incorporación de nuevos apartados "esconde un futuro con menos dinero, menos medios y menos recursos" para los servicios públicos del Principado.

"Esto supone más presión para una sanidad ya colapsada, unos servicios sociales escandalosamente insuficientes para nuestra población envejecida y la confirmación del desprecio hacia los problemas reales de los jóvenes asturianos", ha añadido.

La parlamentaria ha advertido de que, si el sistema autonómico "ya era un absurdo insostenible", con esta reforma "se convierte en una agonía" para regiones como Asturias. "Los recursos del sistema de financiación son inversamente proporcionales a las necesidades poblacionales salvo para unos pocos, y tenemos claro que Asturias no está entre ellos", ha concluido, subrayando que quienes viven en zonas despobladas, esperan una plaza residencial, una consulta médica o una intervención quirúrgica "son los grandes perjudicados de este modelo injusto".