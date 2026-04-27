Vox alerta de la "situación límite" de un bloque de viviendas de Vipasa en Salinas (Castrillón)

Archivo - Imagen de archivo de Salinas, en Castrillón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Jové, ha alertado este lunes de la "situación insostenible" que a su juicio viven los vecinos de un edificio de viviendas de Vipasa de Agüil, en Salinas, donde ha señalado "graves problemas de seguridad, convivencia y abandono por parte de las administraciones".

En una nota de prensa tras visitar la zona, se ha hecho eco de la situación de los vecinos, que afirman vivir "un infierno" en un escenario marcado por "ocupaciones de trasteros y bajos, inseguridad constante y miedo a salir de casa". Jové ha anunciado que trasladará este problema al próximo pleno de la Junta General.

"Estamos ante una dejación de funciones tanto del Ayuntamiento como del propietario del inmueble, que es Vipasa", ha indicado, responsabilizando a la Consejería de Vivienda dirigida por Ovidio Zapico (IU). "El principal responsable es el camarada Zapico, que está dejando a los inquilinos completamente desasistidos", ha aseverado.

Según Jové, la situación "va más allá" de los problemas de convivencia y "hace unos días se produjo un incendio en una vivienda que podría haberse extendido a todo el bloque" sin que haya "aparecido nadie". "Tampoco hay respuestas ante los graves problemas de conservación, con humedades, filtraciones o fallos en el suministro", ha apostillado.

El diputado de Vox ha subrayado que la mayoría de los vecinos "son personas trabajadoras, con años de empadronamiento, viviendo aquí y cumpliendo con sus obligaciones", pero que ven cómo "unos pocos están deteriorando gravemente la convivencia".

"Estamos hablando de un bloque de 92 vecinos donde los problemas los generan cinco o seis personas, pero el miedo y las consecuencias las sufren todos", ha explicado.