Vox apoya a los vecinos de la calle Torrecerredo de Oviedo ante la "falta de información" sobre el uso de un inmueble

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha manifestado su apoyo a los vecinos de la calle Torrecerredo y su entorno, quienes "llevan meses exigiendo respuestas sobre el uso final que se le dará al edificio ubicado en el número 34 y sobre las posibles consecuencias que pueda tener para el barrio".

Tras solicitar explicaciones al equipo de Gobierno local, según expone en nota de prensa la portavoz municipal, Sonsoles Peralta, "las respuestas recibidas no despejan ninguna de las dudas que preocupan a los residentes".

Para Peralta "lo más preocupante es que el Partido Popular no aclara si conoce qué actividad se va a desarrollar en ese edificio". "Y esa es precisamente la pregunta que se hacen los vecinos. Si el Ayuntamiento ha autorizado las obras, resulta lógico preguntarse si sabe cuál será el destino final del inmueble. Si lo sabe, pero no quiere explicarlo a los vecinos, está actuando con una opacidad injustificable", añade.

"Ante la falta de información del Ayuntamiento", Vox insiste en que el equipo de Gobierno local convoque una reunión con los residentes y comerciantes de la zona, les informe de primera mano y "despeje definitivamente las dudas sobre el futuro uso de dicho inmueble".

Peralta insiste en que esta iniciativa "no pretende cuestionar a ninguna entidad en concreto, sino defender el derecho de los vecinos a recibir información clara sobre las actuaciones que pueden afectar directamente a su entorno".

"Los vecinos no están pidiendo nada extraordinario. Solo quieren conocer qué se va a hacer en un edificio situado en su barrio y tener la tranquilidad de que el Ayuntamiento está haciendo su trabajo", añade Peralta, quien además sostiene que "la transparencia evita rumores". "El silencio del Partido Popular solo consigue alimentar la incertidumbre", concluye Peralta.