Vox califica de "nefasto" el descarte de la Ronda Norte y acusa a Barbón de frenar el progreso de Oviedo

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OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha calificado este martes de "nefasto" el descarte definitivo del proyecto de la Ronda Norte anunciado por el Gobierno del Principado de Asturias. La formación ha reafirmado su postura de que esta infraestructura es "urgente y necesaria" para solventar los problemas de movilidad y garantizar el desarrollo económico de la capital asturiana.

A través de una nota de prensa, la portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha criticado la decisión del Ejecutivo autonómico. "El problema es que al gobierno socialcomunista de Barbón no le convence nada que suponga prosperidad y futuro para Asturias y para Oviedo", ha señalado.

Peralta ha tildado de "falacia" los argumentos del Gobierno regional basados en el impacto territorial y ambiental del proyecto, asegurando que la izquierda se aferra a estas razones en su "obsesión por limitar el progreso y recortar libertades".

Para la portavoz, la cancelación de la Ronda Norte es "una más de las consecuencias de los gobiernos socialistas central y regional", a los que ha acusado de llevar años "abocándonos a la ruina económica y social y a la desaparición del estado de bienestar".