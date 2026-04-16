Vox califica de "teatro político" el anuncio del Principado de recurrir el peaje del Huerna al Supremo

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha criticado este jueves el anuncio del Gobierno autonómico de acudir al Tribunal Supremo tras la negativa del Ministerio de Transportes a revisar la prórroga del peaje del Huerna.

López ha calificado la decisión como un "nuevo capítulo en el teatro político" y un "gesto tardío que no soluciona el problema real de los asturianos", al considerar que el Ejecutivo autonómico ha actuado con pasividad ante esta cuestión.

La dirigente ha afirmado que el Gobierno asturiano "intenta ahora aparentar una defensa de Asturias que no ha ejercido cuando debía" y ha cuestionado que pueda "liderar una batalla judicial cuando el problema ya está consolidado".

Asimismo, ha señalado que el peaje del Huerna supone un "lastre para la competitividad de Asturias" y ha reprochado al Gobierno autonómico no haber defendido su eliminación desde el inicio. López ha añadido que esta situación refleja la "debilidad política del Ejecutivo asturiano frente al Gobierno central".