Vox carga contra las zonas tensionadas y acusa al Gobierno asturiano de "atacar" a pequeños propietarios

La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, y las portavoces de Vox en Gijón y Avilés, Sara A. Rouco y Arancha Martínez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha cargado este viernes contra las declaraciones de zonas tensionadas en Asturias y ha advertido de que limitar los alquileres, restringir las viviendas turísticas o considerar gran tenedor a quien posea cinco viviendas supondrá "atacar directamente a pequeños propietarios y familias que han ahorrado e invertido durante años".

En una rueda de prensa acompañada por las portavoces del partido en Gijón y Avilés --Sara Álvarez Rouco y Arancha Martínez, respectivamente--, la portavoz en la Junta General, Carolina López, ha asegurado que el problema de la vivienda "se debe a la falta de oferta y años de malas políticas socialistas" y ha defendido que la solución pasa por "construir más vivienda, liberalizar suelo, bajar impuestos, combatir la ocupación ilegal y dar seguridad jurídica".

López, que ha criticado las políticas impulsadas por el Gobierno asturiano, considera que "allí donde se han aplicado controles de precios, el resultado ha sido siempre el mismo: menos viviendas disponibles, propietarios retirando pisos de alquiler, menos inversión y más dificultad para los jóvenes y familias trabajadoras".

Asimismo, ha cuestionado la intención del Ejecutivo autonómico de "intervenir el mercado para doblegarlo" y ha afirmado que la vivienda "se protege defendiendo la propiedad privada". Según ha indicado, en municipios como Llanes el precio de los hogares "sigue subiendo a pesar de las zonas tensionadas porque hay poca oferta y mucha demanda".

MERCADO DE LA VIVIENDA EN GIJÓN

Respecto a Gijón, Álvarez Rouco ha criticado la posibilidad que de ampliar las zonas tensionadas y ha responsabilizado tanto a la izquierda como al equipo de gobierno local, formado por PP y Foro, de haber "abierto la puerta" a estas medidas.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento gijonés ha recordado que en noviembre de 2023 el Ejecutivo municipal se abstuvo en una iniciativa de Podemos para instar al Principado a declarar zonas tensionadas en La Arena y Cimadevilla y ha mencionado que "solamente Vox votó en contra".

Según ha defendido, la declaración de zonas tensionadas provoca "una regresión en la oferta de viviendas de alquiler" porque, a su juicio, los propietarios ven limitadas sus expectativas de rentabilidad. Frente a ello, ha reclamado la derogación de la actual ley estatal de vivienda y ha apostado por construir "miles de viviendas asequibles y vivienda pública".

AVILÉS TENSIONA EL BARRIO DE LA MAGADALENA

Por su parte, Martínez ha hablado sobre la declaración definitiva como zona tensionada del barrio de La Magdalena, en Avilés, y ha asegurado que la medida provocará que muchos propietarios opten por no sacar viviendas al mercado del alquiler "por miedo a esta regulación excesiva".

La edil de Vox considera que, a causa de esta decisión, parte de esas viviendas podrían terminar destinándose al alquiler por habitaciones o vendiéndose a fondos de inversión. Además, ha mencionado que el Gobierno local y el Principado quieren extender esta figura a otros barrios de la ciudad.

Junto a esto, también ha criticado el informe utilizado para justificar la declaración de zona tensionada, al cual define como "absolutamente tendencioso", y ha señalado que con esta medida las administraciones pretenden "enmascarar las nefastas o más bien nulas políticas de vivienda que se han llevado a cabo en Avilés".