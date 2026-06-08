Vox celebra que el PP rectifique y convoque la Junta de Seguridad

Oviedo.- Vox exige transparencia sobre los contratos vinculados a la Capitalidad Cultural - VOX OVIEDO

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo Municipal Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha celebrado la convocatoria de la Junta Local de Seguridad prevista para esta semana para abordar "el aumento de la delincuencia en la ciudad y la situación del entorno del albergue de Cano Mata". Sin embargo, recuerda que esta reunión llega después de que el Partido Popular rechazara, hace apenas tres meses, una iniciativa de su en la que se solicitaba precisamente la convocatoria urgente de este órgano de coordinación.

En este sentido Peralta recuerda que Vox lleva meses advirtiendo de la creciente preocupación vecinal por los problemas de seguridad que se están produciendo en distintos puntos de la ciudad y reclamó una respuesta coordinada entre las distintas administraciones y cuerpos policiales. Recuerda además que la propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno, que restó importancia a los hechos y los calificó de situaciones puntuales.

"Hoy, sin embargo, el propio alcalde reconoce públicamente que la situación en el entorno de Cano Mata constituye un 'problema importante' y convoca la Junta Local de Seguridad que entonces se negó a celebrar", dijo Peralta.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, señaló que su grupo se alegra de que finalmente se convoque esta reunión porque la seguridad de los ovetenses está por encima de cualquier interés político. "Lo que lamentamos es que el equipo de gobierno haya tardado tres meses en reconocer una realidad que los vecinos llevaban mucho tiempo denunciando", dijo.

La portavoz de Vox considera especialmente preocupantes los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, que reflejan un incremento de la criminalidad en Oviedo y un aumento significativo de determinados delitos.

"Es inadmisible que desde las administraciones se siga hablando de sensación de inseguridad. Los vecinos no tienen derecho a una sensación de seguridad; tienen derecho a estar seguros. Y para eso hacen falta más medios, más coordinación y más voluntad política para afrontar los problemas cuando empiezan y no cuando ya son imposibles de ocultar", indicó Peralta.