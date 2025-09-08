Vox considera que las Medallas de Asturias son un "escaparate de propaganda política"

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Vox Asturias ha anunciado esta tarde que no estará presente en la entrega de las Medallas de Asturias 2025, un acto que, según la formación, se ha convertido en un "escaparate de propaganda política" del gobierno que preside el socialista Adrián Barbón.
La presidenta del partido en Asturias y portavoz parlamentaria, Carolina López, ha afirmado que este reconocimiento, que debería servir para "unir a todos los asturianos en torno al mérito y el esfuerzo", ha sido utilizado por el Ejecutivo autonómico para reforzar su propio relato político.
"Las instituciones y los actos institucionales no deben estar al servicio de un partido, sino de la sociedad asturiana en su conjunto", ha subrayado López.