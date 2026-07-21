Vox critica que el Ayuntamiento de Avilés destine 300.000 euros a comprar "dos o tres pisos" para vivienda pública

La portavoz municipal de Vox Avilés, Arancha Martínez, y el diputado Javier Jové. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado Javier Jové y la portavoz municipal del partido en Avilés, Arancha Martínez, han criticado este martes la decisión del Gobierno municipal de destinar una partida presupuestaria de 300.000 euros a la compra de viviendas para el parque público de alquiler.

Consideran que la medida "es incapaz" de solucionar el acceso a la vivienda en el municipio y han asegurado que el Ayuntamiento "ha decidido importar a Avilés las mismas recetas intervencionistas que ya han fracasado en el Principado".

Según ha explicado en una rueda de prensa celebrada esta mañana, con un precio medio en la ciudad de unos 1.400 euros por metro cuadrado, dicha cantidad económica apenas permitirá adquirir "dos o tres pisos de unos 60 metros cuadrados", sin contar gastos de notaría, impuestos o reformas. En este sentido, han calificado de "irrelevante" esta partida para un municipio de más de 76.000 habitantes y han tildado la propuesta de "auténtica tomadura de pelo".

Jové ha señalado que "el verdadero problema es que en Avilés existen alrededor de 3.500 viviendas vacías cuyos propietarios no las ponen en alquiler porque no existe seguridad jurídica suficiente". Asimismo, ha afirmado que la solución no pasa por que el Ayuntamiento "se convierta en una inmobiliaria", sino por ofrecer "confianza" al sector privado.

Por otro lado, el diputado ha reclamado transparencia sobre el destino de los inmuebles que se adquieran y ha exigido conocer a los beneficiarios y los criterios de adjudicación. "Lo que no aceptamos es que se presente como una gran política de vivienda una medida que apenas permitirá comprar dos o tres pisos y que no resolverá el problema real que sufren cientos de familias", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz municipal de Vox ha acusado a la concejala de Vivienda, Ana Solís, de incurrir en una contradicción, al señalar que "lleva años acusando a los propietarios de vender demasiado caro y criticando el precio de mercado, pero ahora anuncia la compra de inmuebles precisamente a ese precio de mercado que tanto censura". Frente a esta actuación, Vox defiende la necesidad de actuar sobre la oferta liberando la "gran bolsa de suelo privado que permanece bloqueada en Avilés" y facilitando la construcción de nueva vivienda protegida para lograr reducir los precios.