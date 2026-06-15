Vox critica que el Ayuntamiento de Oviedo "mire hacia otro lado" ante "los problemas de convivencia" en San Lázaro

Visita a San Lázaro. - VOX

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado que el equipo de Gobierno local de Oviedo "mire hacia otro lado" ante los problemas de seguridad y de convivencia vecinal que, según han denunciado, sufren de manera diaria los residentes en el barrio de San Lázaro (Oviedo).

La edil Alejandra González Roqué, junto a la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, han mantenido un encuentro con la Asociación de Vecinos de San Lázaro para abordar la situación de la zona. Durante la reunión, los vecinos trasladaron su malestar tras haber presentado 1.100 firmas en el Consistorio el pasado 3 de junio para denunciar los problemas en el entorno de Cano Mata, ante lo cual, según recuerda Vox, "el equipo de gobierno celebró una Junta de Seguridad que concluyó que Oviedo es una ciudad segura, algo que los vecinos niegan".

Carolina López ha censurado que se pretenda trasladar a los vecinos que "no pasa nada cuando llevan años denunciando los mismos problemas" y ha advertido de que "no se puede gobernar desde los despachos ignorando lo que ocurre en las calles". A su juicio, los ciudadanos que tienen miedo de abrir su negocio o de regresar solos a sus hogares constatan la existencia de una problemática que, según ha apuntado, refleja una forma de gobernar que no sitúa a los vecinos en el centro de las políticas públicas.

Por su parte, la concejal de Vox en Oviedo Alejandra González Roqué ha reprochado al equipo de Gobierno local que haya "dado la espalda" al barrio, donde ha indicado que "este pasado fin de semana ha vuelto a haber altercados".

González Roqué ha remarcado que la falta de plazas en el centro de personas sin hogar Cano Mata Vigil no puede servir de excusa para "tolerar ocupaciones ilegales ni dejar a un barrio sin ley". Por ello, ha reiterado su compromiso con los afectados y anunciado que exigirá respuestas concretas y soluciones reales al concejal de Seguridad Ciudadana en las próximas reuniones institucionales previstas con el equipo de gobierno.