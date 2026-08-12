Vox critica al Ayuntamiento de Oviedo por no alertar de la retirada de las gafas del eclipse repartidas en la FIDMA

Vox Oviedo denuncia la irresponsabilidad del Ayuntamiento al no alertar de la retirada de las gafas del eclipse repartidas en la FIDMA - VOX

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado este miércoles la "gravedad e irresponsabilidad" del Consistorio por no haber alertado a la ciudadanía de la retirada del modelo de gafas para observar el eclipse que fue distribuido en el estand municipal de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), dentro de la campaña para la Capitalidad Cultural.

Según Vox, las gafas corresponden al modelo Lionstar (Modelo LSP1), cuya retirada ha sido comunicada por la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) por no cumplir las condiciones de seguridad exigidas para la observación solar. La concejala Alejandra González Roqué ha afirmado que "estamos hablando de unas gafas que no cumplen con las garantías necesarias para proteger la vista para ver el eclipse".

La formación ha explicado que, después de conocer por la prensa la alerta sobre varios modelos de gafas, preguntó formalmente al Ayuntamiento por la homologación del material distribuido. Según Vox, el Consistorio respondió con una serie de recomendaciones en las que justificaba el producto y citaba una alerta previa de la Comunidad de Madrid sobre este mismo modelo.

En esa respuesta, según la formación, el Ayuntamiento señalaba que el riesgo del modelo estaba relacionado con que el filtro fuese demasiado oscuro, lo que podía llevar al usuario a quitarse o ladearse las gafas para buscar el sol y exponer la retina a la radiación. El Consistorio concluía que el producto "cumple la normativa si no se retira de la vista en ningún momento".

Vox ha criticado que, tras la información trasladada por la UCE sobre la retirada del producto, el Ayuntamiento no haya emitido un aviso para que quienes dispongan de estas gafas dejen de utilizarlas. "Han entregado un producto que, según la información trasladada por la UCE, ha sido retirado por no ofrecer las garantías necesarias y en vez de avisar a la población para que las retiren, generan dudas y señalan al ciudadano por un posible mal uso de ellas", ha señalado Roqué.

La edil ha añadido que "cuando se trata de observar un eclipse o cualquier fenómeno solar, no caben improvisaciones ni propaganda" y ha reclamado que la prioridad sea "siempre la seguridad de las personas".

Por último, Vox ha anunciado que pedirá explicaciones sobre el proceso de adquisición, distribución y supervisión de las gafas. En concreto, quiere conocer cuánto costaron, quién validó su reparto y qué medidas prevé adoptar el equipo de gobierno municipal ante esta situación.