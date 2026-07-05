Vox critica la conversión de la Semana Negra en un "escaparate de promoción de la dictadura castrista"

Archivo - La diputada de Vox Asturias Sara Álvarez Rouco durante una rueda de prensa en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez, ha lamentado que la Semana Negra "haya dejado de ser un encuentro literario y cultural para convertirse en un escaparate de promoción de la dictadura castrista".

La edil ha criticado la celebración del Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba en Gijón y el respaldo institucional recibido por este tipo de iniciativas. En una nota de prensa, ha manifestado que, a través de la Semana Negra y del Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, la promoción de la "vergonzosa Cuba castrista" está en "máximos" en la ciudad.

Ha calificado de "incomprensible" que "se continúe blanqueando" a un régimen que mantiene al pueblo cubano "sometido a la opresión y la pobreza".

Para Álvarez, la Semana Negra "ha desvirtuado por completo el espíritu con el que nació". A su juicio, lo que comenzó como un certamen de escritores de novela negra ha terminado convertido en un escenario en defensa de una "dictadura comunista" que, según ha añadido, castiga al pueblo cubano desde hace casi setenta años.

La portavoz municipal ha criticado el uso de fondos públicos para estos fines. "Hay que preguntarse quiénes se creen estos políticos para convertir el dinero de todos en un patrocinio ideológico. El colmo es que quienes presumen de demócratas sigan aplaudiendo y pagando con el dinero de los asturianos la promoción del régimen dictatorial cubano", ha concluido.