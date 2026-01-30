Vox critica la "deriva totalitaria" de IU contra el Arzobispo

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha condenado este viernes la "deriva sectaria y totalitaria" de IU tras los "gravísimos insultos" dirigidos al arzobispo de Oviedo, Don Jesús Sanz Montes, por expresar su sobre la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno central.

"La izquierda sólo cree en la libertad de expresión cuando se dice lo que ellos quieren oír. Cuando alguien discrepa, ya sea un ciudadano, un juez o un arzobispo, lo señalan, lo insultan y piden su cancelación. Eso no es progresismo, es autoritarismo puro", ha dicho la portavoz de Vox en Asturias, Sonsoles Peralta.

Vox considera que oponerse a una regularización "masiva e indiscriminada" no es un discurso de odio, sino una postura política "legítima que comparte una parte muy significativa de la sociedad española".

A juicio de Peralta, lo "irresponsable y profundamente injusto" es vender la regularización como una "solución mágica" mientras los barrios "sufren inseguridad, los servicios públicos están saturados y miles de españoles tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda, al empleo o ayudas sociales".

Desde el Grupo Municipal de Vox se acusa a IU de practicar una "hipocresía moral obscena". El grupo considera especialmente grave que IU exija al Ayuntamiento de Oviedo y al Principado que "rompan vínculos institucionales con quien discrepa de su ideología".

"Este lenguaje recuerda más a regímenes totalitarios que a una democracia. Hoy es un arzobispo; mañana será cualquier ciudadano que no repita el catecismo ideológico de la izquierda", advierte la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta.