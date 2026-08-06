Vox critica la "excesiva burocracia" en la tramitación de licencias urbanísticas

Obra nueva. Construcción de una vivienda unifamiliar. - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este jueves la "excesiva burocracia" que a su juicio rodea la tramitación de licencias urbanísticas, y ha señalado que, si se quiere facilitar el acceso a la vivienda y atraer inversión, es necesario "hacer que la administración funcione con mayor eficacia".

En una nota de prensa, Peralta ha explicado que esta crítica llega tras las respuestas facilitadas por la propia concejalía de Licencias Urbanísticas a una batería de preguntas formuladas por la formación. en la documentación trasladada a Vox, el Gobierno municipal reconoce que el plazo legal de tres meses "únicamente puede cumplirse cuando el expediente está completamente correcto desde el inicio y no requiere informes de otras administraciones". En la práctica, ha explicado la portavoz, la creciente carga normativa y la intervención de distintos organismos "convierten ese plazo en una excepción más que en la regla".

Ante este escenario, Vox ha pedido una administración "más ágil, que facilite la actividad económica en lugar de obstaculizarla". "Cada retraso en una licencia supone viviendas que tardan más en construirse, reformas que se paralizan, inversiones que se demoran y oportunidades que se pierden", ha dicho Peralta.

Para el Grupo Municipal, la solución no pasa por señalar a los empleados municipales, sino por abordar una simplificación real de los procedimientos administrativos, eliminar trámites innecesarios y exigir también a las administraciones supramunicipales que agilicen los informes sectoriales de los que dependen numerosos expedientes.

"No podemos resignarnos a que construir una vivienda o poner en marcha una inversión dependa de un laberinto administrativo. Si queremos facilitar el acceso a la vivienda y atraer inversión, hay que empezar por reducir la burocracia y hacer que la administración funcione con mayor eficacia", ha resumido.